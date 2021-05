Directeur de l’Union royale des fleuristes de Belgique, Koen Van Malderen fait le point sur la situation des fleuristes, un an près une fête des mères loupé pour cause de Covid-19. " L’année passée a été désastreuse pour nous, malgré les livraisons qui étaient autorisées. D’ailleurs, beaucoup de producteurs ont dû jeter une partie de leurs récoltes , rappelle-t-il. Cette année, la situation est bien plus positive car nous sommes devenus des commerces essentiels. De plus, nous avons remarqué que les ventes en ligne ont explosé. On est passé de 90 % de ventes physiques en 2019 à seulement 40 % en 2020. Et tout le monde s’attend à ce que cela s’accentue encore à l’avenir. "