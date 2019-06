Le parfum, comme pour la fête des mères est un des grands classiques de la fête des pères.

Parce qu’il y a des parfumeries partout (et c’est donc très facile à trouver en dernière minute !) et aussi parce qu’il y a de l’intime, de l’amour et de la complicité dans le fait d’offrir un parfum que son père apprécie ou pourrait apprécier particulièrement.

Parmi les best-sellers des parfumeries pour 2019 et les tops des blogueurs, on retrouve le sensuel "Invictus" et l’épicé "One Million" de Paco Rabanne, l’aphrodisiaque "Le Mâle" de Jean-Paul Gaultier mais aussi le parfait "Gentleman" de Givenchy ou le très viril "Dior Homme" ou encore le easy-chic "Boss Bottled" de Hugo Boss. Le boisé "Bleu" de Chanel est aussi un bon classique pour pères de tous âges !

Chez Planet Parfums, les flacons les plus demandés du moment sont le ténébreux et séducteur "La Nuit de l’Homme de Yves Saint Laurent, le mâle "Sauvage" de Dior.

Vous avez l’embarras du choix !