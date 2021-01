Parmi les aides accordées aux indépendants pour faire face à l’arrêt de leur activité ou à une baisse de chiffre d’affaires, le (double) droit passerelle va subir d’importants changements dès le 1er février.

Concrètement, le droit passerelle est doublé jusqu’au 31 janvier pour les secteurs contraints à l’arrêt et ceux qui en dépendent.

Partena précise cependant que les secteurs dépendant de ceux qui sont contraints à la fermeture forcée mais qui n’ont pas totalement interrompu leur activité ne peuvent plus prétendre à la mesure "simple", et doivent dès lors faire appel au second pilier, basé sur la baisse du chiffre d’affaires.

En clair, un restaurateur qui fait du take away n’a plus droit au droit passerelle automatiquement et doit alors prouver une baisse du chiffre d’affaires d’au mois 40 % (voir ci-dessous).

Dès le 1er février, le premier pilier, donnant droit au double droit passerelle de crise, ne s’appliquera plus et l’on reviendra alors au simple droit passerelle pour les travailleurs indépendants qui sont directement touchés par les décisions prises par l’autorité.

Pour les autres, c’est le second pilier qui s’applique, à savoir un droit passerelle octroyé en cas de baisse du chiffre d’affaires de minimum 40 % "au cours du mois civil précédant le mois civil durant lequel la prestation financière est demandée, par rapport au même mois civil de l’année de référence 2019 et vous devez justifier un lien entre la diminution du chiffre d’affaires et la crise de la Covid-19", indique Partena.

Exemple : si vous introduisez votre demande pour le mois de février 2021, vous devez démontrer une diminution de 40 % de votre chiffre d’affaires au mois de janvier 2021 par rapport au mois de janvier 2019.

Depuis le 1er janvier, les situations de mise en quarantaine/soins apportés à un enfant sont reprises sous la mesure temporaire de crise de droit passerelle.

"Si vous êtes mis en quarantaine ou en isolement mais apte à travailler, vous pouvez bénéficier de la mesure de crise à condition d’interrompre complètement votre activité indépendante pendant au moins sept jours civils consécutifs", précise Partena.

Vous devez, dans ce cas, démontrer cette situation de force majeure au moyen d’un certificat de quarantaine. Il peut s’agir d’un certificat de quarantaine à votre nom ou d’un certificat au nom d’une personne domiciliée à la même adresse que vous.

Toutefois, vous ne pouvez bénéficier de cette aide si vous pouvez poursuivre votre activité en télétravail, si vous vous êtes rendus sciemment en zone rouge ou si vous êtes en incapacité de travail (intervention de la mutuelle).