Nous l’évoquions ce week-end, les prochains assouplissements pour l’Horeca et surtout le monde de la nuit sont, en soi, de bonnes nouvelles. Mais la grande question que tous les membres du secteur se posaient vendredi soir concernait la prolongation des aides financières dans les semaines et mois à venir. Pour rappel, la fin de toute une batterie de mesure est prévue le 30 septembre. Mais alors que des négociations sont en cours entre les fédérations et le monde politique, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a déclaré ce dimanche que le taux de TVA temporairement réduit à 6 %, ce sera terminé au-delà du 30 septembre. Un coup de massue pour des milliers de professionnels. “C’est désolant, souffle Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie. Nous demandions une prolongation de cette mesure et d’autres jusqu’au printemps 2022 pour tenir le coup. Si certains ont bien travaillé, il faut penser à ceux qui ont souffert des inondations, de la météo maussade qui a limité les terrasses, de la distanciation entre les tables qui empêchait de travailler à 100 % ou encore des heures de fermetures limitées. Et je ne parle pas de ceux qui vivaient à parfois 80 % sur les lunchs des travailleurs et qui sont victimes du télétravail, ou encore des hôtels près des aéroports qui doivent encore avoir recours au chômage économique.”

(...)