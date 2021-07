Fini "Mesdames et messieurs" sur les vols Lufthansa : "Il faut un discours qui s'adresse à tous les passagers"

Société

AFP

Lufthansa, le premier groupe aérien d'Europe, décline désormais la neutralité des genres dans les airs et au sol et a décidé d'abandonner les formules "Mesdames et messieurs" pour s'adresser aux passagers, a indiqué mardi la compagnie.