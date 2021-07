Vous vous souvenez sans doute de Fiona, petite chienne miraculée sauvée par Sébastien De Jonge, président de Sans Collier. Son histoire avait ému de nombreux Belges, qui avaient assisté presque en direct à son sauvetage puis aux étapes de sa convalescence. Retrouvée attachée à une rambarde, horriblement affamée, elle ne doit sa survie qu’à la détermination du refuge et de son président, qui a d’ailleurs décidé de l’adopter. Depuis, Fiona a bien changé. Grâce aux bons soins de son sauveur, elle a même repris un peu trop de poids !

"Elle a déjà un peu perdu mais elle reste un peu trop grosse. Rien de bien grave : elle a juste quelques bourrelets", décrit Sébastien De Jonge. "On voit qu’elle a manqué de nourriture, c’est quelque chose qui restera. Je lui donne cinq repas par jour, fractionnés évidemment mais elle est très gourmande", précise-t-il. En tout cas, quand on voit Fiona radieuse et en pleine forme, on ne peut que partager la joie de son maître !