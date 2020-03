La découverte de leurs principes et des moyens de le mettre en œuvre au sein des populations a permis de prémunir l’homme de maladies ravageuses.

Si l’Homme n’est pas tendre avec la nature, celle-ci ne l’est pas non plus à son égard, et ce, depuis la nuit des temps. Depuis l’Antiquité, les récits racontant les grands malheurs qui se sont abattus sur les hommes abondent. Parmi eux, figurent tous ceux consacrés aux grandes épidémies qui ont décimé les populations. Au XIVe siècle, par exemple, on estime que la peste a tué quelque 50 millions de personnes. Pour s’en protéger, déjà, les médecins portaient des masques, à l’image de ceux qui aujourd’hui prennent soin des victimes du coronavirus.

Par le passé, d’autres maladies faisaient des ravages. On pense à la rougeole, à la tuberculose ou encore au tétanos. Si elles sont encore trop bien présentes dans les pays pauvres, dans la plupart des pays industrialisés, elles ne sont presque plus qu’un lointain souvenir. Et cela, grâce à la vaccination, un procédé utilisé depuis longtemps mais réellement compris et devenu un principe qu’aux XVIIIe et XIXe siècles grâce à des personnalités comme le médecin Edward Jenner ou le célèbre Louis Pasteur à qui l’on peut décerner les titres des bienfaiteurs de l’humanité. Il convient de leur adjoindre le docteur Alexander Fleming qui, au XXe siècle, découvrit le principe de l’antibiotique. Celui-ci combat les bactéries infectieuses tandis que les vaccins s’attaquent aux virus.

En ces temps agités, de confinement et d’incertitude, il est bon de rappeler que l’Homme est capable de surmonter les fléaux naturels, que ce soit grâce à son observation ou à un petit coup de chance aux conséquences gigantesques.

(...)