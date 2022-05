En 2015, on comptait environ 7 000 fleuristes, aujourd’hui, il y en a bien moins. " On compte 1 500 fleuristes en Wallonie désormais et environ 1 800 en Flandre et ces chiffres vont encore baisser dans les années à venir car on compte davantage de fleuristes qui ont entre 45 et 65 ans que de jeunes ", explique Koen Van Malderen, directeur de l’Union royale des fleuristes de Belgique. Et ces passionnés de fleurs et de plantes peinent à trouver la relève.

