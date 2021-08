Les marques proposent de plus en plus de produits verts ou recyclés. Voici quelques conseils à suivre.

Depuis plusieurs années, le choix du matériel scolaire n’est plus seulement régi par les prix ou les goûts de vos enfants, mais aussi par la qualité et la composition des produits.

Les habitudes de consommation changent petit à petit, et même les plus grandes marques proposent des gammes écologiques faites de carton recyclé et d’emballages minimalistes où le plastique est soit recyclé, soit banni.

(...)