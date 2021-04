Quelles études avez-vous suivies pour commencer une carrière militaire ?

"J’ai fait deux ans d’études pour devenir officier à l’École de Préparation à la sous-lieutenance. Je n’ai pas fait l’école militaire. J’ai ensuite rejoint l’École de l’Infanterie dans laquelle j’ai commencé ma carrière en étant le plus jeune instructeur. Je suis ensuite passé de commandant de brigade au commandant du 1er corps en passant par un commandant de division. Le jour où je suis parti à Sarajevo, je devenais aussi le commandant des Forces Belges en Allemagne, où je commandais plus de huit mille hommes. J’ai ensuite eu la chance d’avoir eu des fonctions d’état-major et de commander des unités."

On se représente souvent un général comme étant strict et sévère. Vous semblez être une personne bienveillante qui n‘impose pas ses idées. Comment avez-vous réussi à être respecté dans ce milieu ?