Les animations de Gaïa dans les écoles sont à nouveau la cible de critiques. Dans une question parlementaire adressée à la ministre de l’Enseignement Caroline Désir, une députée MR s’interroge sur le contenu des animations données par l’association. "J’ai reçu des témoignages de parents qui racontent que leurs enfants sont rentrés de l’école en disant qu’ils ne voulaient plus jamais manger de viande. Ce n’est pas acceptable", explique la députée.

"Les enfants doivent recevoir des informations correctes et selon moi, Gaïa n’est pas l’interlocuteur le plus objectif pour parler d’élevage et de bien-être animal. Quand une école invite Gaïa pour donner une animation, il faudrait que des représentants du monde rural puissent aussi se faire entendre", précise-t-elle.

En 2018, une enquête au sujet de Gaïa a été menée par le Service général de l’Inspection de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles à la suite des plaintes visant un dossier pédagogique réalisé par l’association.

(...)