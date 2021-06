Après ÖBB, plusieurs autres compagnies veulent réintroduire ce moyen de transport.

Grimper un soir dans un train à Bruxelles. Se réveiller le lendemain matin en plein cœur de Vienne, en Autriche. Ce rêve, encore inaccessible il y a quelques années, est devenu réalité aujourd’hui. Depuis un an, la société autrichienne ÖBB propose, en partenariat avec la SNCB, trois trains de nuit par semaine - le Nightjet - permettant de relier les capitales belge et autrichienne en passant par une dizaine de villes dont Liège, Cologne ou Francfort. "Le train de nuit, c’est un important gain de temps, confie Manu Dewilde, 42 ans, usager de ce moyen de transport depuis plus de 20 ans lorsqu’il voyage en Europe. Après une journée de boulot, vous pouvez sauter dans un train et vous retrouver dans un univers complètement différent le lendemain. Avec l’avantage de moins subir la fatigue qu’en voiture."

(...)