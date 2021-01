Entre le 19 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, 160 000 voyageurs sont revenus d’une zone rouge avec un "Passenger Locator Form" dûment rempli. Ces personnes sont soumises à une quarantaine d’au moins 7 jours avec un test le septième jour, et à partir du 2 janvier un test le premier et le septième jour. D’autres, sans doute nombreux, ne se sont pas signalés et passent sous les radars. Depuis deux jours, une remontée des cas de contaminations fait craindre un effet "retour de vacances " et des accusations d’incivisme sont posées sur ces voyageurs.

Reste que certains de ces voyageurs ont de bonnes raisons de franchir la frontière.