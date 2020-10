Devant son écran d’ordinateur, devant son téléphone, à table en mangeant, durant des loisirs passifs : assis, assis, assis… On n’en finit plus d’être dans le non-mouvement : en moyenne, le Belge est assis 6 h 39 par jour ! Et encore, si l’on analyse une journée type pour nombre d’entre nous, cela donne : environ 7,5 heures au travail, 4,5 heures pour des loisirs assis (TV, lecture, ordinateur, smartphone) et 1,5 heure à table = 13,5 heures de sédentarité quotidienne, auxquelles on ajoute 8 heures de sommeil !

Conséquence, 3,5 millions de Belges ne sont pas assez actifs physiquement, soit 1 adulte sur 3. Et on ne parle pas de sport, uniquement de "mettre son corps en mouvement pour dépenser de l’énergie", comme le souligne Sandrine Daoud, présidente de la ligue cardiologique belge qui organise ce lundi un challenge de 15 jours "Please Stand up&Move" avec 128 entreprises inscrites.

Parce que ne pas se bouger tue : en Belgique, plus de 31 000 personnes meurent chaque année d’une pathologie cardiovasculaire, soit plus de 3 Belges toutes les heures ! "Et l’une des grandes causes de ces maladies, c’est l’inactivité physique", rappelle Sandrine Daoud. Le fléau est mondial : la sédentarité est considérée comme le 4e facteur de risque de décès dans le monde, d’après l’OMS.

Et pourtant, il y a moyen de mettre son corps en mouvement facilement "sans se lancer dans du sport en salle qui effraye pas mal de monde", explique la responsable. Il s’agit de bouger 30 minutes par jour de manière modérée ou 75 minutes d’activité soutenue (15 minutes par jour en marchant vite par exemple). Il s’agit aussi de se lever, de marcher, de sortir prendre l’air, bref d’avoir une activité de basse intensité mais qui consomme quand même de l’énergie. Outre le fait que "cela entraîne une diminution de 23 % du risque de décès suite à un problème cardiovasculaire", cela nous aide naturellement à mieux se concentrer, à avoir moins de "coups de mou".

Une astuce mouvement est apportée chaque jour, en entreprise ou en télétravail. Tout le monde peut les consulter sur le site de la ligue : https://www.liguecardioliga.be/pleasestandup-2020/