L’hameçonnage, appelé également phishing ou filoutage, est une technique utilisée par des fraudeurs sur Internet pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d’identité.

En 2018, les faits de ce genre ont presque triplé.

Selon les chiffres de la police fédérale, on en dénombrait, en effet, 1 277 alors qu’il n’y en avait que 475 l’année précédente et que seulement 43 faits étaient comptabilisés en 2008.

Selon Olivier Bogaert, commissaire de la Federal Computer Crime United, le fait qu’il est plus facile de dénoncer ce type de pratiques explique en partie ces chiffres.

"Des plates-formes ont été créées pour dénoncer ce type d’arnaque. Les victimes ont donc beaucoup plus de facilités qu’avant pour dénoncer leur mésaventure."

Et puis, les techniques sont beaucoup plus nombreuses. Si le phishing a essentiellement débuté avec l’envoi de mails via lesquels on demandait des renseignements ou de verser de l’argent, les manières d’arnaquer de la sorte sont désormais plus diverses.

"Les procédés des hackers ont évolué. Ils sont en constante recherche de méthodes nouvelles. Cela peut passer par des publicités, l’annonce de la réception d’un colis… Avec le développement des réseaux sociaux, il est plus facile pour les arnaqueurs d’arriver à leurs fins. C’est tellement bien fait que la victime finit par donner les renseignements nécessaires au fraudeur."

D’après le commissaire, le préjudice avoisine régulièrement au minimum 1 000 euros.

Même si les citoyens sont désormais plus vigilants, nombreux sont donc ceux qui se font encore prendre.

Restez donc vigilants…