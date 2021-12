Chaque année, la problématique de l’usage des feux d’artifice revient sur la table. Les nuisances provoquées sont bien connues, que ce soit pour le respect du voisinage ou du bien-être animal.

Crise sanitaire oblige, la Ville de Bruxelles a déjà annoncé que le traditionnel feu d’artifice du Nouvel An était annulé (voir ci-contre). Un arrêté a également été pris visant à interdire jusqu’au 9 janvier la possession de feux d’artifice dans l’espace public et chez les particuliers. Le ministre-président Rudi Vervoort (PS) s’appuie sur l’argument sanitaire pour justifier cette mesure. En effet, chaque année, plusieurs accidents surviennent à la suite d’un mauvais usage des feux d’artifice, et l’objectif est donc de diminuer le nombre de blessés pour soulager les hôpitaux en ces temps de crise sanitaire.