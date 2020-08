La crise du coronavirus a plongé la famille de Geneviève dans la pauvreté.

Geneviève a franchi la porte du Restaurant du Cœur de Wavre pour la première fois il y a un mois. Depuis, elle y retourne toutes les semaines pour y retirer un colis alimentaire vendu à un prix défiant toute concurrence. "Le plus difficile, c’est d’oser demander de l’aide pour la première fois. C’est une démarche qui n’est pas évidente du tout. Mais il y a un moment où on n’a plus le choix.







(...)