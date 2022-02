Les attaques, le parti, ses amis politiques, son train de vie, ses projets… le président du MR se confie à La DH.

Ne lui demandez pas de citer un de ses défauts, il en est incapable. Georges-Louis Bouchez réfléchit mais il détourne la réponse à son avantage, un art qu’il maîtrise parfaitement. "Si je vous en donne un seul, c’est celui que vous allez retenir. Je n’ai rien à changer chez moi, je peux par contre tout améliorer, comme tout le monde d’ailleurs."

Derrière le mitrailleur sur Twitter, la machine de guerre du MR, qui est le président Georges-Louis Bouchez ? "Celui qui prend toutes les balles", nous répond-il. Entretien.

Comment gérez-vous les critiques ?

"Il y a une pression permanente sur le président du MR pour tenter de le faire infléchir, c’est une stratégie qui dure depuis plus de 40 ans. Si on gagne, ce sera grâce à tous et s’il y a problème, ce sera à cause de moi. C’est comme pour un sélectionneur de foot, il faut le savoir avant d’accepter le boulot. Je suis le chef d’équipe et pas le chef de bande qui se planque quand il y a un souci. Je dois prendre toutes les balles du camp adverse devant et parfois il y a des mécontents derrière qui jettent des pierres."

Y a-t-il des attaques qui vous ont véritablement blessé ?

(...)