Ce mercredi, la DH sortait un dossier à propos des délinquants sexuels. Dans cet article, Julien Lagnaux, directeur de l’UPPL, l’Unité de psychopathologie légale, estime que l'incarcération de ces délinquants ne fonctionne pas.

Selon lui, une prise en charge dans des établissements spécialisés serait plus propice à les guérir. "Nous avons mené une enquête en collaboration avec le centre de recherche en défense sociale qui démontre que la prison ne diminue pas le risque de récidive. En revanche, la prise en charge, la thérapie, l’encadrement par des maisons de justice donnent des résultats concluants", poursuit-il dans nos colonnes.

Des propos qui ont fait bondir Georges-Louis Bouchez. “La place d’un délinquant sexuel est en prison et pour longtemps", a-t-il commencé sur Twitter. "On peut bien évidemment les y accompagner, mais ces messages de bisounours sont simplement scandaleux pour les victimes et la société en général.”