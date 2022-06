Quoi de plus emblématique que la gare d’Ans pour rencontrer Gianni Tabbone, "sa gare depuis toujours", lui qui fut à la tête de navetteurs.be pendant plus de 20 ans, et qui a décidé aujourd’hui de passer le flambeau. Pendant toutes ces années, le navetteur le plus célèbre du rail belge s’est battu pour informer et défendre les usagers de la SNCB.

Devenu la voix des usagers de la SNCB, le Liégeois de 47 ans estime avoir fait le tour et compte se consacrer à de nouvelles activités, notamment politiques, avec toujours la mobilité dans un coin de la tête. Après avoir lancé le site web navetteurs.be en 2001 avant qu’il ne devienne une ASBL en 2012 dont il fut le président jusqu’en 2019, cet employé à la BNP et originaire de Saint-Nicolas n’a jamais cessé de militer en faveur du train comme moyen de transport tout en défendant les voyageurs. Son retrait sera acté lors de l’assemblée générale des membres de l’association ce samedi. Clap de fin pour cet amoureux du rail devenu porte-parole de tous les navetteurs du pays.

Vous avez créé navetteurs.be en 2001, à la base comme un mouvement citoyen, quelle était votre motivation ?

"À l’époque, la motivation partait du fait de se retrouver en rase campagne dans le train sans la moindre information et de subir les retards au quotidien, de ne pas pouvoir dire avec précision à la personne qui venait me chercher à la gare à quelle heure j’arrivais. Au départ, j’ai créé un forum pour voir si j’étais le seul sur une ligne isolée ou si d’autres navetteurs vivaient les mêmes péripéties. Le mouvement a très vite pris une grande ampleur, les gens se sont révoltés et on a décidé de créer une association pour rassembler les plaintes tout en créant un contact direct à la SNCB."

Aujourd’hui, vous avez décidé de raccrocher, pourquoi ?