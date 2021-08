Cela fait de nombreuses années que les "sugar daddies" et les "sugar babies" envahissent le Net par le biais de sites de rencontre. D’un côté, on retrouve généralement un homme d’un certain âge, au portefeuille pesant. De l’autre, une jeune femme, mignonne et sans le sou. Sugar Daddy et Sugar Baby vont pouvoir passer du temps ensemble et/ou "se câliner" en échange de rémunération ponctuelle ou d’entretien plus continu.

Aujourd’hui, Google dit stop. À partir de septembre, les applications de rencontre pour "sugar daddies" ne seront plus autorisées sur le PlayStore. L’entreprise américaine estime qu’elles font la promotion des relations tarifées. Ce type d’application ne mentionne jamais explicitement les relations sexuelles, et encore moins leur tarification. Pour autant, Google estime qu’il s’agit là d’une forme à peine détournée de "rapports sexuels rémunérés", relevant de la prostitution donc.