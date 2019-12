Les Américains ont, sans réelle surprise, la cote sur la Toile. D'après les données du site SimilarWeb, les géants Google, YouTube et Facebook occupent, dans cet ordre, le podium des sites les plus consultés en octobre 2019.

Google, avec près de 80 milliards de visites, devance largement la concurrence du site de partage de vidéos qui lui appartient (28,85 milliards) et le réseau social le plus populaire au monde (24,60 milliards). Wikipedia (5e, 5,54 milliards), Twitter (6e, 4,55 milliards), Instagram (7e, 4,06 milliards) et Yahoo (8e, 3,55 milliards) complètent le quasi grand chelem américain, seulement interrompu par le moteur de recherche chinois Baidu (4e, 6,83 milliards).

Mais si ce top 8 ne contient aucune surprise, la suite est plus étonnante avec trois sites pornographiques dans le top 12. Les Français Xvideos.com (9e, 3,21 milliards) et xnxx.com (12e, 2,45 milliards) et le Canadien Pornhub.com (11e, 2,80 milliards) s'invitent ainsi dans la cour des grands. Le dernier cité réalise même cette année des chiffres record, comme le rapporte BFMTV. Ainsi, chaque minute, ce sont 80.000 visites qui y sont enregistrées.