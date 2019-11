Société John a fait le choix de la vasectomie. Une décision qu’il ne regrette en aucun cas, pour lui et sa femme.

Il y a plus de 20 ans, John décide de subir une vasectomie. Un choix réfléchi et discuté aux côtés de son épouse Françoise. Tous les deux ont une fille née d’une précédente union et sont sûrs de ne plus vouloir d’enfant. Le couple envisage dans un premier temps la ligature des trompes. "C’est triste de dire cela, mais on pense tout de suite que c’est à la femme de prendre en charge la contraception", déplore John.

(...)