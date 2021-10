Dans notre pays, nous avons la chance de disposer d’un patrimoine historique merveilleux. Le propre appelle le propre, c’est pourquoi je continue à investir afin de faire disparaître les graffitis le plus rapidement que possible."

Au total, la Régie a dépensé un peu plus de 69.000 € (dont 48.543,67 € rien qu'à Bruxelles) en elèvement de graffiti sur l’ensemble du territoire, sachant que certains enlèvements supplémentaires ont été pris en charge par les communes concernées. Cinq monuments et sites ont été plus problématiques que d'autres l'an dernier. Et notamment la statue Léopold II de Tervuren, vandalisées à plusieurs reprises suite à la vague de protestation contre les monuments qui faisaient gloire au passé colonial belge, en plein mouvement Black Lives Matter. Une vague de protestation qui avait notamment débouché sur le changement de nom du tunnel Léopold II en tunnel Annie Cordy. Le nettoyage de la Statue Léopold II avait coûté à lui seul pas moins de 10.741 €.



Les autres sites problématiques concernaient,en 2020, le monument du Congo du Cinquantenaire (6764 €), le Mont des Arts (20.000 €), les archives du Royaume (21.780 €) à Bruxelles ainsi que le palais de justice de Huy (6413€). Certains lieux critiques nécessitent l’intervention de la Régie régulièrement, comme le Mont des Arts, 3-4 fois par an.