La 5e édition du Grand Nettoyage de Printemps 2019 aura lieu les 29, 30 et 31 mars prochains. Objectif de ces trois jours ? Rendre la Wallonie plus propre. Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er février sur walloniepluspropre.be. Celles-ci se clôtureront le 22 mars à minuit.

Les organisateurs de la plus grande mobilisation citoyenne de l’année en Wallonie espèrent mobiliser 150 000 volontaires. “Preuve de l’intérêt du public pour la qualité de son environnement, l’adhésion des citoyens a été immédiate puisqu’on est passé de 10 000 à 110 000 participants en 4 éditions”, précise le ministre wallon de l’Environnement, Carlo Di Antonio, qui rappelle que l’initiative a été lancée, il y a 5 ans, afin de montrer l’exemple, responsabiliser, valoriser et offrir un espace d’expression et d’échange aux citoyens. Lancée pour la première fois en 2015, l’opération avait alors concerné 157 communes et 16 800 sacs avaient été collectés.

Les enjeux de la propreté du cadre de vie fédèrent déjà de nombreux acteurs tels que les clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises, écoles, collectifs divers, familles, particuliers…

Afin que les participants ne soient pas démotivés par des questions d’accès à l’inscription, un support technique a été mis sur pied. Il s’agit non seulement du site web walloniepluspropre.be, qui comporte un chat online. Mais aussi d’un numéro de téléphone : le 081/32.26.40. et d’une adresse mail : gnp@bewapp.be. Il est à noter que deux possibilités s’offrent à ceux qui s’inscrivent. Soit ils inscrivent une équipe soit ils peuvent rejoindre une équipe existante. Chaque responsable d’équipe indique la zone qu’il prend en charge et reçoit ensuite, gratuitement et à son domicile, le matériel nécessaire : gilets, gants, sacs…

“Le maintien de la propreté publique implique de travailler à plusieurs niveaux avec de multiples acteurs”, indique le ministre. “Le Grand Nettoyage de Printemps permet de porter un accent particulier sur la formation et l’éducation des jeunes, ainsi que sur l’engagement des citoyens, véritables acteurs de la propreté de leur cadre de vie. Car ce sont les actes héroïques du quotidien portés par un nombre grandissant de citoyens responsables qui permettront de changer de façon durable les mentalités.”