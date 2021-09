"Bienvenue à Istanbul, point de rencontre du monde," entend-on en atterrissant dans la capitale turque. Entre le Bosphore et la Mosquée bleue, des séjours all inclusive - sans le billet d’avion - sont en effet proposés depuis votre arrivée sur le sol, et surtout 50 % moins cher qu’en Belgique. Bienvenue à Istanbul, capitale mondiale de la greffe de cheveux. Et en passe de le devenir aussi pour la chirurgie dentaire. La Tunisie étant plutôt l’eldorado de la chirurgie plastique. "On ne compte plus les cliniques capillaires ici, nous glisse d’emblée Ozgur Bey, coordinateur de la clinique Bella Hair (www.bellahair.fr) située au deuxième étage d’un hôpital (pour être à côté d’une salle d’urgence si complications).

