Société La grève sera de grande ampleur. Brussels Airlines annule déjà plusieurs vols.

Un aéroport fonctionne comme une chaîne : le moindre maillon manquant peut provoquer de fortes perturbations, voire l’annulation de certains vols prévus sur le tableau d’affichage. Et le 13 février prochain, jour de la grève nationale, plusieurs "maillons" risquent de manquer à l’appel, ce qui devrait provoquer de fortes perturbations dans les aéroports.

De nombreux policiers, contrôleurs aériens, bagagistes ou autres manutentionnaires risquent ainsi de ne pas venir travailler dans onze jours. "L’appel est très large et cette grève sera très suivie", explique Didier Lebbe secrétaire permanent à la CNE (CSC) qui s’attend même à une "paralysie" des opérations à l’aéroport de Bruxelles. Pour rappel, cette journée de grève nationale a été décrétée par le front commun syndical après l’échec de la concertation sociale dans le secteur privé.

Sera-t-il dès lors possible de prendre un avion ? Brussels Airlines a, en tout cas, décidé de prendre les devants en annulant 28 de ses 222 vols prévus. "Les passagers ont déjà été informés et ‘rebookés’" sur d’autres vols, explique Wencke Lemmes, porte-parole de la compagnie belge. Pourra-t-on opérer ce jour-là ? Cela reste assez flou et nous espérons avoir ces informations le plus rapidement possible pour pouvoir trouver des solutions pour nos passagers".

Du côté de Skeyes, anciennement Belgocontrol, on ne sait, pour l’heure, pas encore dire combien de contrôleurs aériens viendront travailler. "Nous demandons au personnel de Skeyes de rester chez lui le 13 février", prévient le syndicat chrétien ACV-CSC Transcom. "Il est difficile de prédire l’impact de cette grève sur nos activités, explique Dominique Dehaene, porte-parole de Skeyes. Le service minimum n’existe pas, sauf pour les vols en détresse et des vols spécifiques ou gouvernementaux."

Cette journée de grève nationale risque aussi d’entraîner des perturbations à l’aéroport de Charleroi (BSCA), selon le Setca, qui estime que l’aéroport "pourrait être pour la première fois perturbé de manière significative".

Les entreprises du secteur privé seront également touchées, de même que les services publics (transports publics, ports, aéroports, enseignement, télévision…).

La grève touchera le rail dès le 12 février à 22 h, jusqu’au 13 février même heure. La SNCB mettra en place un service minimum comme le prévoit désormais la loi. Les syndicats des Tec, de la Stib et de De Lijn ont également appelé à participer à la grève.