Phénomène encore anecdotique à la fin des années nonante, la distraction au volant est devenue, après la consommation d’alcool et la vitesse excessive, l’une des principales causes des accidents en Belgique. Une hausse essentiellement due à l’apparition des téléphones portables et de leurs évolutions technologiques. En 2020, une étude de l’Institut Vias avait d’ailleurs établi que 28 % des conducteurs belges admettaient envoyer ou lire régulièrement des SMS en conduisant. Ce qui en faisait les tristes champions d’Europe en la matière.

Récemment, une étude anglaise établissait que la manipulation des écrans tactiles présents de série dans de plus en plus de véhicules entraînait un taux de réaction de 57 % supérieur lorsque le conducteur le manipule avec ses mains. Pire : selon la Société des autoroutes du nord et de l’est de la France (Sanef), près de 10 % des télétravailleurs sondés ont admis avoir, au moins une fois, participé à une visioconférence alors même qu’ils étaient en train de rouler.