C’est devenu une grande mode ces dernières années, les parcs d’attractions mettent le paquet pour Halloween. Dès la mi-octobre, l’orange et le noir vont dominer les décors de Walibi, Bellewaerde, Plopsaland ou encore Disneyland Paris ou Europa Park, évidemment.

Une fête qui commence de plus en plus tôt et qui fait figure d’événement phare de l’année sur lequel on mise beaucoup pour terminer la saison en beauté.

À Walibi, il s’agit d’ailleurs de la 20e édition de l’événement Halloween. Ce qui était modeste durant les premières années est devenu une référence en la matière avec plusieurs maisons hantées installées spécialement pour l’occasion ainsi que des nocturnes et des soirées animées par des DJ au programme du 19 octobre au 22 novembre.

Une ambiance similaire sera de mise à Bellewaerde avec la Fiesta Mortal à nouveau sur les rails cette année. Un événement destiné à toute la famille et qui débutera dès ce week-end, pour une durée d’un mois. Il faudra par contre attendre la fin du mois pour aller frissonner du côté de Plopsaland.

Et alors que la majorité des parcs lancent seulement leur saison de la peur, Disneyland Paris a pris un coup d’avance puisque les festivités ont débuté le 28 septembre, tout comme le parc allemand Europa Park. Il y en aura donc pour tous les goûts et les impatients sont déjà servis !