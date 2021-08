Halloween débarque déjà dans les rayons ! Société Van Hoof Thibaut © Shutterstock

L’été n’est pas fini, mais l’automne débarque dans les rayons.

On connaissait le principe pour les magasins de vêtements, mais un petit peu moins pour la décoration. Une fois les soldes terminés, voilà que les vêtements d’automne et d’hiver débarquent dans les magasins. Pour les shopping addicts, cela donne presque envie de zapper les derniers jours de beau temps pour mettre ses nouvelles trouvailles. Et puisque la société de consommation n’a pas de limite, cela envahit aussi les magasins de décoration, et donc nos salons.