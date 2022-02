Dans une enquête annuelle concernant les risques psycho-sociaux au travail, le service de conseil en prévention Liantis a établi que 14,7 % des travailleurs avaient été confrontés à du harcèlement de la part de collègues ou de supérieurs en 2021.

Pour Clélia Kestemont, conseillère en prévention aspects psychosociaux chez Liantis, c’est la tolérance zéro qui doit être appliquée concernant ce genre de comportements. "Les répercussions du harcèlement sur le lieu de travail affectent en effet bien plus que le collaborateur qui y est confronté. Le harcèlement peut instaurer une mauvaise ambiance, de la méfiance, de l’insécurité et peut même entraîner une hausse de l’absentéisme et de la rotation… C’est important de prendre des mesures préventives pour que cette situation se produise le moins possible."

Ce que les chiffres démontrent aussi, c’est que les homes se déclarent bien plus dans cette situation que les femmes : 17,9 % contre 11,29 %. Le type de travail et certains facteurs sectoriels et liés au travail en seraient l’explication.

(...)