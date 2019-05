Actuellement, 85 % des batteries des véhicules électriques usagées sont démantelées, alors qu'elles pourraient être réaffectées à d'autres tâches.

Depuis quelques mois, on enregistre en Belgique un regain d’intérêt pour les véhicules électriques. Un phénomène notamment généré par une prise de conscience écoclimatique mais également par le développement d’une technologie permettant une autonomie de circulation suffisante et, surtout, par des prix des carburants qui s’envolent.

Autant de facteurs qui entraînent une hausse des ventes de véhicules électriques : selon la fédération du secteur automobile Traxio, près de 10.500 véhicules électriques ont été vendus sur le premier trimestre 2019. Et pas moins de 28.500 sur l’ensemble de l'année 2018. Dont 20 % de full électriques. “Le nombre de voitures entièrement électriques vendues en Belgique a doublé en trois ans à peine”, confie les responsables de Bebat, l'organisme chargé de la collecte et du recyclage des piles et batteries électriques.

Car si l’on observe un véritable engouement pour ces véhicules plus propres, la question de leur recyclage se pose aussi. Un véhicule traditionnel peut être recyclé à 97 %. Un chiffre qui passe à 53 % pour un véhicule électrique. Principale cause : les batteries. Or, les filières de recyclage ne sont pas encore au point. En Wallonie, un seul centre de recyclage pour batteries de véhicules électriques existe... et il n’a été inauguré que la semaine dernière, à Obourg.

Autant dire qu’il va voir affluer des milliers de batteries inutiles dans les prochains mois. D’autant plus qu’il faut aussi y ajouter celles des vélos, trottinettes, iwheels, hoverboards et autres moyens de locomotion électriques dont la durée de vie des batteries n’excède pas les 3 à 5 ans. “Les batteries de ces engins ont une durée de vie 1.000 cycles (NDLR : elles peuvent se vider et se recharger 1.000 fois), confie Bebat. Cela correspond à une durée de vie moyenne de 3 ans.”

En six ans, Bebat a récolté près de 10.000 batteries en provenance directe de véhicules électriques. Des batteries considérées comme usagées à partir du moment ou leur capacité tombe entre 70 % et 80 % de leur capacité initiale. Des batteries encore trop rapidement recyclées : selon Bebat, 85 % du volume total de batteries électriques collectées sont actuellement démantelées pour en récupérer le lithium, le cobalt ou encore le nickel.

Or, une grande partie de ces batteries pourraient être réparées. “Une batterie de véhicule électrique (VE) est un rassemblement de cellules de batteries qui sont emballées ensemble. Il suffit de quelques cellules défaillantes pour compromettre la performance de l’ensemble du dispositif.” Or, selon Bebat, il suffirait de remplacer 15 % des cellules d’une batterie VE pour retrouver un fonctionnement optimal de celle-ci.

L’autre solution, pour éviter un démantèlement, serait, selon Bebat, de les affecter à une autre tâche. “Les batteries VE usagées, qui conservent 70 à 80 % de leur capacité et sont devenues inadaptées pour des véhicules, pourraient être appliquées dans des systèmes de stockage d’énergie. Elles pourraient notamment permettre de stocker l’énergie produite par des panneaux photovoltaïques, par exemple.”

Bebat estime que, dès 2021, l’utilisation en seconde vie des batteries VE pourrait passer à 30 %, contre seulement 15 % aujourd’hui.