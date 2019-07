Petite galerie non-exhaustive et 100% Belge, au moyen de l'aplication (polémique) du moment : FaceApp

Une photo de soi sélectionnée, quelques clics et le tour est joué : on apparaît vieilli et méconnaissable sur l’écran de son téléphone. C’est le tour de force de l’application FaceApp, qui, depuis quelques jours, emballe les réseaux sociaux. L’application développée il y a deux ans par la société russe Wireless Lab comptabilise plusiuers dizaines de millions de téléchargements, avec une idée de départ pourtant simple : la possibilité de retoucher une photographie à l’aide de filtres générés par une intelligence artificielle et choisir à l’envie son apparence, son sexe et dernièrement son âge.

Si l'application n’est pas épargnée par les polémiques (Lire ici), nous nous sommes amusés à "vieillir" quelques personnalités belges. Avec un résultat bluffant pour certains.

Philippe et Mathilde

Albert II

Delphine Boël

La Princesse Elisabeth

Charles Michel

Maggie De Block

Paul Magnette

Joëlle Milquet

Bart De Wever

David Goffin

Eden Hazard

Vincent kompany

Remco Evenepoel

Eddy Merckx

La chanteuse Angèle (vieille un peu plus)

Stromae

Nafissatou Thiam