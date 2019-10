Depuis 1981, les membres d’Help Animals à Anderlecht se démènent pour replacer des chats et chiens abandonnés, saisis ou maltraités. Et avec un succès notoire qui leur permet de conclure des contrats d’adoption vers une nouvelle famille d’accueil. En 2018, 815 animaux ont été placés par adoption dont 271 chiens et 569 chats.

