Un centre de revalidation pour animaux sauvages fait appel à des particuliers pour recueillir ces petits mammifères.

Vous avez un grand jardin non clôturé et vous désirez recevoir un hérisson qui a passé l’hiver chez nous ? Le centre cherche justement des endroits pour pouvoir les libérer !" En publiant cet appel simple et efficace sur sa page Facebook la semaine passée, le CREAVES (centre de revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage) le Clos de l’olivier, situé à Masnuy-Saint-Jean (Hainaut), ne s’attendait pas à être submergé d’appels et de propositions. "C’est un gros succès", se réjouit Daniel Marlier-Inhoff, gestionnaire du centre. "On a déjà pu en relâcher 80 qui sont en parfaite santé !", précise-t-il.

Chaque année, le centre recueille des centaines de hérissons fragilisés et trop maigres et les aide à passer l’hiver avant de les relâcher dans la nature. "L’année passée, j’en ai eu jusqu’à 450. D’habitude, je les relâche en forêt mais il y en a tellement que je fais maintenant appel à des particuliers qui ont les conditions nécessaires pour les accueillir", explique le défenseur des animaux. Car il n’est pas question de libérer les hérissons n’importe où. "Le jardin ne peut pas être entièrement clôturé. Il faut que les hérissons puissent se déplacer et être en contact avec d’autres individus de leur espèce. Le but n’est pas de les garder dans son jardin mais de leur permettre de retrouver leur liberté."