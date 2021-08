Si l’on se réfère à la Bible, le premier assassin fut Caïn qui, par jalousie, tua son frère Abel. Il fut jugé personnellement par Dieu. On ne parle pas de peine capitale, ni même d’enfermement. La sentence, c’est le bannissement, l’exil !

Les Saintes Écritures évoquent un autre condamné célèbre : Jésus. Son cas est édifiant : arrêté pendant la nuit, jugé au matin et exécuté l’après-midi. C’est ainsi que la Justice des hommes a fonctionné, pour les cas les plus graves, jusqu’au début du 19e siècle. L’Histoire de la prison, telle que nous la connaissons, commence avec la Révolution française. Avant, on considérait tout simplement qu’un détenu enfermé coûtait cher à la société. Il existait des prisons, mais elles étaient réservées aux mineurs délinquants et aux criminels en attente de leur jugement. On les faisait attendre le moins longtemps possible.