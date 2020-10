L’enseigne de mode suédoise H&M a été condamnée à une amende de 35,3 millions d’euros par un médiateur allemand pour avoir collecté des données privées sur ses employés. Le screening a ciblé des centaines d’employés du centre bavarois de Nuremberg.

Depuis au moins 2014, le management du site a récolté et gardé des données privées à caractère médical, familial et religieux. Ces informations étaient enregistrées et stockées dans un système accessible à une cinquantaine de managers de l’entreprise.