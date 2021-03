Rarement une église doit-elle être démolie. Les deux derniers cas à Bruxelles datent de 1985 à Koekelberg et de 1993 à Etterbeek. Et encore plus rarement une nouvelle église voit-elle le jour, comme Sainte-Gertrude attendue depuis 28 ans à Etterbeek et qui doit faire face à l’opposition des riverains.

Si la plus ancienne église de Belgique est Saint-Ursmer à Lobbes, datant de 819, témoin d’une collégiale fondée en 698, la plus petite est Saint-Martin de Rneppe à Seilles près d’Andenne construite au XIe siècle.

La Belgique peut se targuer de posséder sur son sol la plus grande église Art Déco au monde : la basilique de Koekelberg, qui est aussi la cinquième plus grande église de l’univers. La plus ancienne église de Bruxelles est Saint-Nicolas, mentionnée aux archives en 1174 et célèbre pour le boulet de canon datant du bombardement de 1695 toujours enfoncé dans un pilastre.

(...)