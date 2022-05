Avec ses longs bras simiesques, ses petits yeux ronds rapprochés et son immense bouche mettant en évidence des dents en forme de lames de rasoir, Huggy Wuggy, nouvelle coqueluche des cours de récré, a de quoi faire peur. Les peluches à son effigie sont pourtant au cœur de toutes les convoitises : on les trouve dans les magasins de jouets, dans les fêtes foraines, en ligne, évidemment, et surtout dans les cartables de nos enfants et dans les cours de récréation.

Le phénomène dépasse les frontières belges. Au Royaume-Uni, des écoles ont alerté les parents sur les dangers qui entourent cette mode.

Mais d’où vient ce personnage ? Huggy Wuggy trouve son origine dans Pavot Playtime, un jeu vidéo horrifique destiné aux adultes qui a connu un succès retentissant grâce notamment à des vidéos TikTok devenues virales. Dans ces vidéos, Huggy Wuggy chante des chansons aux paroles extrêmement violentes.

"Dans des vidéos, Huggy Wuggy menace de tuer les téléspectateurs. Il leur chante une chanson dans laquelle il invite les enfants à le serrer dans leurs bras jusqu’à la mort et explique avoir des dents acérées qui les saigneront. Il les menace de les poursuivre et de les retrouver partout où ils iront. C’est un personnage de film d’horreur qui n’a rien à faire dans l’univers des enfants", met en garde Lizette Anguiano, neuropsychologue, dans un post Facebook qui a été partagé près de 8 000 fois et a donné lieu à des centaines de commentaires.

(...)