C’est une bien désagréable mésaventure que celle vécue par Didier, un Bruxellois d’une cinquantaine d’années. Il y a quelques jours, il a reçu quatre recommandés. Motif : le non-paiement du parking alors qu’il s’était parqué dans une même rue, à quatre reprises. À chaque fois sans avoir apposé de ticket derrière son pare-brise.

Le citoyen de Woluwe-Saint-Lambert ne conteste pas les faits mais avoue ne pas vraiment s’en souvenir. Il faut dire que les quatre recommandés reviennent sur des infractions commises en juin, août, octobre et décembre… 2018 ! Soit plus de deux ans après les faits, pour la plus ancienne. “Je ne peux même plus dire si l’agent avait déposé les P.-V. sur mon pare-brise. C’est trop lointain. Peut-être les ai-je pris et oublié de les payer.”

Didier ne contestera pas la légalité des redevances et entend bien s’acquitter de ses dettes. Pour un montant assez important : en plus des 25 € de redevance, Didier devra payer 20 € par P.-V. pour frais de rappel. Ce qui portera l’addition à 180 € au lieu de 100 €. “Là, par contre, je contesterai car je n’ai jamais reçu le premier rappel. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi ce n’est que maintenant que je reçois ce deuxième rappel. Tous les recommandés sont datés du 2 juillet 2020.”