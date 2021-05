Marianna Imperial, 26 ans "Hyper excitant de partir sur le terrain"

"J’ai commencé ma formation en août 2020 après avoir échoué aux tests pour devenir pilote en 2014. J’ai toujours été passionnée par les avions. J’ai donc fait une formation en ingénieur civil industriel et j’ai repostulé en 2019 dans le domaine de la mécanique et l’aéronautique. À l’armée, j’adore la diversité des métiers, des tâches. Il n’y a pas de routine. À tout moment, je peux passer major et évoluer en grade...