Depuis le 1er janvier 2020, les produits en plastique à usage unique ne figurent plus dans l’assortiment de produits de Ikea Belgique. Une décision importante qui s’inscrit dans la réalisation de ses objectifs durables. En effet, d’ici 2030, l’entreprise a pour but de recourir uniquement à des plastiques recyclés ou de sources renouvelables dans ses produits et emballages. On peut déjà l’observer dans ses bistrots et restaurants, Ikea élimine progressivement les plastiques à usage unique. "Divers articles tels que pailles, couverts, tasses et assiettes ont été remplacés par des articles jetables provenant de sources 100 % renouvelables. Ikea investit également dans le développement de produits fabriqués à partir de plastique recyclé ou de bioplastique et des solutions pour réduire progressivement l’utilisation de plastique dans les emballages" , indique l’entreprise.

L’entreprise cherche à rendre abordables ses produits durables pour le plus grand nombre. "Nous souhaitons avoir un impact positif sur les personnes et sur notre planète" , explique Caroline Gastaud, Sustainability Manager chez Ikea Belgique. "Nous souhaitons contribuer à un monde avec moins de déchets grâce à nos propres actions et en inspirant nos clients. Grâce à notre taille, nous pouvons offrir à un large public des produits durables et à prix abordables."

Depuis le début de l’année, les pailles, les assiettes, les verres, les sachets congélation, les sacs-poubelle et les sacs à déchets pour chien en plastique à usage unique ne figurent plus dans l’assortiment.

Des éléments qui seront remplacés par d’autres articles en plastique recyclé, mais aussi de nouvelles gammes de produits.