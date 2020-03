La chaîne d'ameublement Ikea a commencé mardi à produire des équipements de protection pour le personnel soignant d'hôpitaux, comme des masques ou des tabliers, a annoncé le géant suédois.

Ikea a dû fermer ses magasins dans plusieurs pays, dont la Belgique, où il n'est désormais plus possible que de commander en ligne. Avec la forte augmentation du télétravail, l'enseigne enregistre des ventes en hausse pour les meubles de bureau. Ikea dit aussi éprouver des perturbations dans la chaîne de livraison, alors que l'épidémie de Covid-19 se répand en Europe et aux Etats-Unis.



Les contrôles renforcés aux frontières et des couacs au niveau des douanes font que l'entreprise rencontre des difficultés à livrer ses produits. La chaîne d'ameublement ne s'attend pas à une pénurie de bois ni d'autres matières premières mais fait face à un autre défi avec la nécessite de trouver des espaces de stockage supplémentaires pour les marchandises qui étaient déjà en cours d'acheminement vers des pays dans lesquels Ikea a dû temporairement fermer des magasins.