Le grand ménage de printemps se caractérise par une envie pressante de voir sa maison propre aux premiers beaux jours. Près de trois quarts des Belges organisent un nettoyage en grand à cette époque, souligne une enquête menée auprès de 2 000 Belges et commandée conjointement par 2eme-main.be, De Kringwinkel, Cash Converters et le groupe Happy Troc/Happy Cash. Un chiffre encore plus important qu’avant la crise du Covid où ils étaient 69,6 %.