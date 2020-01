Il est possible de reprendre le travail en douceur pour éviter le stress de la reprise.

Chaque année, après une longue pause de vacances bien méritées, le retour au travail est source de stress et de déprime pour une grande partie de la population. L‘angoisse de la reprise et le retour au rythme effréné de notre vie après l’avoir mise sur pause provoquent un état de blues temporaire qu’il est pourtant possible d’éviter. Ou en tout cas de minimiser, en se préparant au mieux à ce retour brutal à la réalité.