Cette règle, censée permettre de rapidement prévenir les personnes concernées si on découvre qu'une personne malade était présente, va désormais être élargie à d'autres situations. Il y aura aussi "demande de contacts dans les établissements wellness et pour les cours de sport", a renseigné la Première ministre Sophie Wilmès lundi après-midi à l'issue d'un nouveau Conseil national de sécurité, lors duquel toute une série de mesures ont été renforcées.

La liste complète des lieux où vaudra la même obligation que celle déjà valable dans l'Horeca sera publiée dans un arrêté ministériel.

Cet effort prend place dans le "contact tracing". Via ce système, on espère stopper les chaînes de transmission du coronavirus en alertant les personnes qui ont été en présence, sans le savoir, d'une personne porteuse du virus. Le but est alors que ces personnes, potentiellement contaminées, puissent rapidement se faire dépister et éventuellement se placer en quarantaine.

D'autres petites adaptations ont été décidées lundi, comme le retour aux règles précédentes pour les sorties en magasin: il faut de préférence faire ses courses seuls, et rapidement (maximum 30 minutes). Le télétravail est "fortement recommandé quand c'est possible". "Il était toujours recommandé mais on voit qu'il est de moins en moins utilisé", justifie la Première ministre.