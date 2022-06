C'est un événement d'une extrême rareté qui se produira dans le ciel la semaine prochaine. A partir du 14 juin, la majorité des planètes du système solaire seront en effet observables au même moment depuis la Terre, grâce à un rapprochement inédit.

Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, ainsi que la Lune, seront ainsi visibles à l'oeil nu, rapporte Le Parisien. Il suffira simplement de se munir de jumelles pour pouvoir observer les trois autres planètes complétant le reste du système solaire, à savoir Mercure, Uranus et Neptune.



Selon les calculs de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), les planètes et la Lune formeront une ligne visible intégralement en fin de nuit entre le 14 et le 27 juin. Le phénomène sera à son apogée la nuit du 22 juin, lorsque le rapprochement sera à son niveau maximal.



Pour avoir le plus de chances d'être témoin de cet événement, mieux vaut se trouver dans un endroit à l'horizon dégagé et se tenir prêt aux alentours de 4 heures du matin. "Il faudra être aux aguets, car ça ne va pas durer des heures", prévient Pascal Descamps, responsable du service de calculs astronomiques et de renseignements de l’IMCCE, interrogé par nos confrères français. "Je dirais une quinzaine de minutes entre le moment où Mercure sera suffisamment haute pour être visible et la fin du crépuscule."

Le dernier rapprochement des planètes en date remonte à 1997. La prochaine fois qu'un tel phénomène sera observable depuis la Terre, ce sera en novembre 2124... soit dans 102 ans! Mieux vaut donc ne pas louper ce rendez-vous.