C’est une belle performance.

La Belgique se positionne comme le troisième plus gros producteur de sapins au niveau européen, derrière le Danemark et l’Allemagne. Preuve que le secteur, qui emploie 450 personnes directement et qui génère 450 autres emplois, a de l’avenir. Et, plus qu’au niveau de la production, le sapin est une valeur sûre pour ce qu’il représente dans nos salons. "J’entends parfois des gens dire qu’ils ne mettent pas de sapin chez eux car ils ne sont pas chrétiens, affirme Jonathan Rigaux. Pour moi, il faut désacraliser le sapin de Noël et en faire un signe de fête et de réunion familiale, tout simplement. La religion n’a rien à voir là-dedans et il faut s’en détacher. Le sapin doit être un signe de rassemblement et non un clivage. "