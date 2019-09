Il était une fois, Théo, un petit garçon qui adorait lire et qui s’imaginait ressembler au héros de ses bouquins. Chaque soir, son papa ou sa maman lui racontait une histoire et il s’endormait l’esprit plein de dragons, de petite tortue roulant à vélo ou d’amis imaginaires. Tantôt aventurier, tantôt photographe, il découvrait un monde qui n’existait pas et qui n’appartenait qu’à lui. Tout ça grâce à la lecture. Et mine de rien, à force de" happy end" et d’aventures insolites, il se construisait et se développait.

(...)