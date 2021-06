Depuis qu’une étude a révélé l’augmentation du risque de maladies cérébrales chez les joueurs professionnels, les règles en la matière ont quelque peu évolué au sein des équipes de jeunes (voir article ci-contre pour la Belgique). Ainsi, selon le principe de précaution en la matière, de plus en plus de fédérations ont interdit ou pensent à interdire (c’est d’ailleurs le cas de la France) le jeu de tête à l’entraînement pour les moins de 12 ans. "Avant 12 ans, il faudrait interdire les jeux de tête à l’entraînement", pointe du doigt Gianni Franco, neurologue au CHU-UCL Namur-Dinant. "Le cerveau de l’enfant n’est pas fait pour recevoir des chocs répétés au niveau de la tête. Les méninges sont comme un matelas pneumatique rempli d’eau, c’est donc une zone très sensible. Pour les enfants, ces chocs à répétition ne sont pas sans conséquences, on parle notamment de troubles du comportement, de l’apprentissage et de l’équilibre."